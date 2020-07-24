聖蘇菲亞大教堂今作回教禮拜　86年來首次

土耳其總統埃爾多安本月在國際反對聲浪下，簽署法令將伊斯坦布爾聖蘇菲亞大教堂，改為清真寺重新開放，供回教徒參拜。聖蘇菲亞大教堂周五（24日）將舉行86年以來，首個回教主麻日禮拜祈禱，為教堂正式改為清真寺的首日揭幕。

土耳其政府在1934年簽令，將聖蘇菲亞大教堂改為博物館，該法令至本月10日被埃爾多安廢除。聖蘇菲亞大教堂於周五早上10時，作為清真寺重新開放，料有1500名回教徒前來進行主麻日祈禱。埃爾多安及國內多個黨派領袖，當日亦會到場祈禱，並出席清真寺開幕儀式。

土耳其早前強調，聖蘇菲亞大教堂會繼續開放予遊客，內部的基督宗教藝術品亦會獲保護。而在回教祈禱儀式期間，教堂內原有的基督宗教壁畫、圓頂上的馬賽克和中庭，會以布簾遮蓋，但其餘時間將會如常展示。

聖蘇菲亞大教堂建於距今1500年的拜占庭時代，在鄂圖曼帝國時代曾被改成清真寺。至1934年，土耳其國父凱末爾簽署內閣法令，結束聖蘇菲亞大教堂長達481年的清真寺用途，翌年改為博物館。在1985年，聖蘇菲亞大教堂獲聯合國教科文組織選為世界文化遺產。