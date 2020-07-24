新冠肺炎：維省日增6死創新高　莫里森揚言派軍助檢測

澳洲維多利亞省周五（24日）再多300人感染新冠肺炎，增幅雖有回落，但同日新增6人病死，為單日新高。總理莫里森批評，維省民眾有多人不配合檢疫追蹤政策，揚言會出動軍隊上門為有關人士進行檢測。新南威爾士省亦收緊防疫政策，食肆及婚禮葬禮的限聚令周五起加辣。

維省有四分之一民眾未有接聽當局為了追蹤接觸者而打的電話，莫里森形容情況令人憂慮。他警告會為此出動國防軍，稱︰「如果他們不聽電話，我們就上門敲門。如果他們不來檢測，我們就開輛貨車到他們家的街上，當場為他們檢測。」

維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，過去一日省內新增300宗感染個案，6人病歿均為長者。他又稱雖然周五確診人數比前日少，但依然要盡力控制疫情。墨爾本部分地方需封鎖6周，並強制民眾需要戴上口罩，違者可遭罰款200澳元（約1102港元）。

新省周五生效的限聚令，則將民眾在餐廳、咖啡廳及會所的聚集人數上限定為不得多於10人，場所內的顧客則以300人為上限。婚宴及企業活動只許150人出席，同時要保持社交距離，娛樂節目一律禁止；葬禮及宗教活動則只可100人聚集。