新冠肺炎：東京增260新症　駐沖繩美軍確診數超越本地

日本的新冠肺炎疫情持續，東京都周五（24日）新增260人確診；大阪府亦增149人確診創下新高，連續3天新症破百。東京奧運原定於周五開幕，受疫情影響而延期一年舉行。全國47個都道府縣、共121個地方當晚8時放煙花，歷時約1.5至3分鐘，寄以「打敗新冠肺炎」的願望。

東京都周四（23日）單日新症首次突破300宗，錄得366宗的新高；雖然周五有所回落，但已是連續4天逾200宗，連續16天逾100宗，累計1.68萬人染疫。沖繩縣亦新增10人確診，創下5月解除緊急狀態以來的新高，累計172人染疫；新增患者中最年輕的不足6歲，是沖繩縣首次有幼童中招，其就讀的幼兒園需要封鎖5天消毒。

美國駐日本海軍陸戰隊周五則公布，駐沖繩陸戰隊再多41宗確診，累計204宗，遠多於沖繩縣的本地確診數。其中普天間機場的疫情最嚴重，累計110宗；其次為漢森營地，累計87宗。而美軍駐神奈川縣橫須賀基地亦多2名相關人士確診，其中一人周三（22日）乘搭民航機抵日。