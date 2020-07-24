傳佳子公主與開朗型俊男拍拖　將談婚論嫁

被譽為「日本皇室第一美女」的日本佳子公主正值適婚年齡，感情生活備受關注。日媒周四（23日）引述消息報道，佳子正與一名開朗型俊男拍拖，同在英國留學時發展出感情。據報二人已到了談婚論嫁的階段，但可能要待姐姐真子公主的結婚問題解決後才能成事。

日本雜誌《週刊女性》在網上版以「佳子公主要結婚了」為題報道，指現年26歲的佳子於2017年9月至2018年6月，到英國利茲大學表演暨文化產業學系留學，學習戲劇和舞蹈。秋篠宮家的相關人士透露，佳子正與同時期赴英留學的男子拍拖，對方是一名開朗型俊男，於東京一間理工系大學畢業；又指二人可能是在赴英前，於留學說明會等場合邂逅。

消息人士指，佳子與男友在英國留學時出雙入對，身邊人都覺得他們很合襯。佳子回國後，去年3月從東京國際基督教大學畢業，但她沒有繼續上研究所深造或就業，或是因為快要談婚論嫁。佳子在20歲生日時曾表示，理想對象是一起時能讓她感到安穩的人，看來她已找到。

不過，其28歲姐姐真子公主的未婚夫小室圭，因母親的金錢糾紛而鬧出醜聞，佳子可能待姐姐的婚事有了定案後才會訂婚。日本皇室不少重要活動都受疫情影響而延期，真子婚事的動向也不明朗，消息指真子的婚事若無定案，佳子的婚事可能沒法取得進展。