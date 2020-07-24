英漢推2英鎊抽獎贏豪宅　捐部分收益

英國一名男子有感醫護人員為應對疫潮辛勤付出，剛巧他知悉兩間安老院正呼籲人們支持捐助，遂忽發奇想，把他的一間市值125萬英鎊（約1234萬港元）大屋用作慈善抽獎。人們只需付2英鎊（約20港元）購買獎券，就有機會得到這間連莊園的4房鄉郊大屋，部分獎券收益會捐贈給兩間安老院。

該間位於西薩塞克斯郡的大屋，前身是一個建於1925年的水塔，於1955年改建成四層住宅。62歲的皮爾斯（Peter Pearce）20年前買下大屋，2018年斥巨資花12個月將它大裝修成豪宅。豪宅內有舒適的大客廳、4間可一覽海岸美景的房間、設備齊全先進的廚房等。而該區內的其他豪宅售價，動輒要100萬至300萬英鎊。

皮爾斯原本打算放售大宅，但因疫情少人問津。此時有兩間安老院呼籲人們捐輸，其中一間安老院是皮爾斯父親12年前離世的地方，他於是決定出一分力，想出以抽獎方式捐出大宅。

有意擁有該大宅的人，周一（20日）起至8月31日，可以在活動的網頁購買抽獎券，幸運兒不但可得到大宅，皮爾斯也會為他們繳交所有相關稅項。皮爾斯希望可以賣出至少75萬張抽獎券，收回大宅市價後會把其中15萬鎊（約148萬港元）收益分予兩間安老院；若達不到75萬張最低門檻，他亦會捐出1萬英鎊（約9.8萬港元）。

皮爾斯更邀請曾以在多個碼頭間來回跑步37公里，為其中一間受惠安老院籌款的女子哈特（Amy Hart），協助拍攝活動宣傳片。