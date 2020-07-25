與美聯手　澳洲反對中國南海主權立場

各國在南海的角力升級，繼美國早前正式拒絕中國的南海「九段線」主張後，澳洲政府周五（24日）向聯合國提交聲明，首次反對中國聲稱在南海擁有主權的主張，指其不符1982年的聯合國海洋法公約。此舉被視為澳洲與美國特朗普政府，聯袂對華強硬的舉動。

澳洲在聲明表示︰「中國將南海最外圍的島礁、群島連線劃界之舉，並無法律根據。澳洲反對中國以『自古以來做法』為由，聲稱在南海擁有的『歷史權利』和『海洋權益』。」

聲明又提及菲律賓、越南和馬來西亞等有主權爭議國的投訴，拒絕認可北京在南海興建陸上設施或造島的行為。聲明引述海牙仲裁法庭在2016年南海仲裁案的判決，指中國的主張不符國際《海洋法》，澳洲拒絕中方提出有關南海領海或專屬經濟區的任何要求。 中國駐聯合國使團暫未有回應。

澳洲外長佩恩和防長雷諾茲將於下周訪美出席美澳部長級雙邊會晤（AUSMIN），與美國國務卿蓬佩奧和防長埃斯珀會面。佩恩和雷諾茲周六（25日）表示，此行將與美方重點討論穩定印太局勢的方式，同時共商抗疫。澳洲海軍日前在菲律賓海與美軍進行聯合軍演，其艦隊行經南海爭議水域附近期間，一度與中國解放軍軍艦對峙。