澳洲空軍部署關島　與美加強對華施壓

澳洲空中特遣部隊（上）與海軍特遣隊（下）展開聯合演習。

澳洲與美國聯手加強對中國的軍事施壓，國防部長雷諾茲周五（24日）宣布，一支空軍部隊已派往美國屬地關島，與正在區內部署的海軍艦隊及美軍展開聯合演習。

雷諾茲表示，該支空中特遣部隊由F/A18A戰機、EA18G電子攻擊機、E7A空中預警機、KC30A空中加油機，以及超過150名空軍人員組成，本月21日至下月2日部署關島安德森空軍基地，期間與澳洲海軍特遣隊展開整合演習；該艦隊由兩棲攻擊艦坎培拉號、驅逐艦霍巴特號、護衞艦斯圖爾特號及阿蘭達號、補給艦天狼星號組成。

雷諾茲指，EA18G與霍巴特號具備先進能力，可在海空聯合環境整合行動，而今次部署展示澳洲軍方能執行複雜及延伸的海上及空中部署，並透過與區內美軍部隊的訓練提升互操作性。照片可見，澳洲空軍KC30A與美軍B1B轟炸機進行空中加油。

該支澳洲海軍特遣隊上周在南海巡航，駛近南沙群島時與中國海軍對峙；之後在菲律賓海與美軍列根號航空母艦戰鬥群及日本海上自衞隊護衞艦照月號，演練海上補給、飛行任務、海上機動及通訊，現正駛往夏威夷參加美軍主導的環太平洋軍演。