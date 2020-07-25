美航母無間斷懾伊朗　尼米茲號抵中東

波斯灣局勢持續緊張，美國海軍尼米茲號航空母艦戰鬥群周五（24日）駛入駐守中東的第5艦隊行動區，維持在區內的航空母艦部署行動，繼續對伊朗施壓。

該戰鬥群由航空母艦尼米茲號、神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦斯特雷號及拉爾夫‧約翰遜號組成，它們接替即將由紅海駛入地中海、破紀錄在海上連續值勤半年的艾森豪威爾號航空母艦戰鬥群。美軍指航空母艦及艦載機聯隊，有助確保軍方具備海空戰力，支援行動需求的同時，符合區內其他安全承諾。

尼米茲號航空母艦戰鬥群今年4月27日從加州聖迭戈海軍基地出發，本月4日至6日以及17日，兩度與列根號航空母艦戰鬥群在南海展開「雙航母」行動，其後周一（20日）在印度洋與印度海軍艦艇演習。艾森豪威爾號航空母艦戰鬥群3月駛入中東，但沒有進入波斯灣，只停留在該海灣的出入口處北阿拉伯海戒備。

美國與伊朗的關係過去一年惡化，伊朗涉嫌攻擊阿曼灣的油輪，並在霍爾木茲海峽上空擊落美軍一架無人機；美軍今年初在伊拉克發動無人機攻擊，擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼。自去年5月起，美國無間斷在中東部署一個航空母艦戰鬥群，分別是林肯號、杜魯門號、艾森豪威爾號及今次的尼米茲號。