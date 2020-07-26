減少依賴中國　蘋果首在印度組裝iPhone11

印度傳媒上周五（24日）報道，美國蘋果公司為減少依賴中國，已在印度南部城市真奈（Chennai）的工廠組裝iPhone 11手機，是蘋果首次在印度生產頂級智能手機型號。

業界人士消息指，負責代工生產的富士康將廠房設在真奈附近。蘋果公司已經分階段加大當地生產，並考慮將產品出口，以減少對中國生產的依賴。印度電信部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）亦表示，這是蘋果公司首次在印度生產旗艦手機，是政府推動印度製造的一項重大勝利。《經濟時報》報導，蘋果公司在印度當地市場銷售iPhone 11，可減少22%進口關稅。

中印邊境地區上月爆發嚴重衝突後，兩國關係逐漸緩和。《印度斯坦時報》引述消息指，中印軍方正進行外交及軍事對話，目前已在加勒萬河谷、基阿姆溫泉以及高格拉完成撤軍，只有班公湖沿岸的手指區域（Finger area）未有調動。另有消息指，中印預計本周展開新一輪高級別軍事對話，制訂中國軍隊從班公湖的撤軍方案。