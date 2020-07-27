當巴斯地區全面停火　烏俄總統討論撤軍問題

烏克蘭、俄羅斯及歐洲安全合作組織（OSCE）上周三（22日）達成協議，烏克蘭政府部隊與東部親俄的獨派人士周一（27日）凌晨零時起全面停火。俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基前一天通電話，支持停火協議，並討論在烏東實施特殊地位法、排雷、撤軍等問題。

一隊具有聯合國維和經驗的烏克蘭部隊，周日（26日）抵達橫跨頓涅茨克州及盧甘斯克州的當巴斯地區軍事接觸線，負責監督停火協議的執行情況。烏克蘭防長塔蘭（Andrii Taran）受訪稱，烏克蘭部隊將遵守全面停火協議，並按照國際維和慣例開展行動；但強調在停火協議下，不排除在對方採取進攻或挑釁等威脅烏軍及平民安全的行動時，按照烏克蘭法律和國際法採取應對措施。

普京周日與澤連斯基通電話，雙方同意急需採取額外的措施支持烏東停火。對於澤連斯基計劃在今年10月，於頓涅茨克州及盧甘斯克州之外的全國舉行地方選舉，普京指有關決定違反給予烏東自治權的《明斯克協議》。澤連斯基則向普京表示，需要採取進一步行動，釋放在烏東、克里米亞及俄羅斯被關押的烏克蘭人。

烏克蘭政府軍2014年4月在當巴斯地區，與當地親俄武裝分子爆發大規模衝突，經國際斡旋後，雙方先後在同年9月和翌年2月在明斯克達成停火協議。雖然此後沒有發生大規模武裝衝突，但小規模衝突時有發生。