新冠肺炎：疑染疫脫北者游水返國　相信沒確診

一名懷疑感染新冠肺炎的脫北者日前經開城偷渡回國，北韓領袖金正恩隨即下令封城及進入緊急狀態，並嚴懲邊防部隊。韓聯社周一（27日）報道，該名脫北者相信未有確診。

南韓軍方聯合參謀本部（JCS）發言人金俊洛周一在記者會上公布，在西面仁川市江華島，發現相信是屬於該名24歲金姓男脫北者的背包，正對此進行精密調查，而越境返朝的具體時間仍未明。軍方懷疑，該男子上周日（19日）是通過一條通往黃海的地下排水渠，避開南韓邊境守衞的耳目，並游水返回北韓，直接越過鐵絲網圍欄逃走的可能性較低。

南韓衞生部門周一則表示，該名脫北者並非新冠肺炎確診者，亦未被列為確診者的密切接觸者；當局對該脫北者的兩名密切接觸者進行病毒檢測，證實二人沒有染疫，故相信該脫北者沒有受感染。

新冠肺炎疫情今年1月在中國爆發後，北韓立即封關防疫，之後宣稱國內沒有確診病例。金正恩接到疑似確診報告後，上周五（24日）下令封鎖開城，宣布當地進入緊急狀態。南韓軍方因為未能發現該名脫北者，而備受批評。