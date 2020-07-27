「哈姆太郎」成示威象徵　民眾促總理下台解散國會

泰國過去一周爆發自2014年政變以來最大型的反政府示威，逾2000名示威者走上曼谷街頭，高呼「解散國會」，並要求總理帕拉育下台。被示威者惡搞成抗議歌曲的日本卡通《哈姆太郎》主題曲，一炮而紅成為風潮；周日（26日）在民主紀念碑聚集的大批示威者，不少就手持哈姆太郎倉鼠公仔和圖畫，以創意方式示威。

日前有泰國示威者將《哈姆太郎》主題曲歌詞「最喜歡吃的是向日葵種子」改成「最喜歡吃的是人民的稅金」、「哪都能睡」改成「睡在議會」、以及「解散國會！」等，旋即成為示威者熱播歌曲。有示威者更發起到曼谷民主紀念碑邊唱邊繞圈跑，模仿日本演唱會前唱哈姆太郎跑圈的文化，引來警方嚴陣以待。

率先發起示威集會的組織「解放青年運動」提出三大訴求，包括解散由帕拉育政府把持、抗疫不力的國會、停止恐嚇行使言論自由權的人民，以及修改由軍政府制定的不公平憲法，落實真民主。組織矢言，如果政府不回應訴求，將在下周繼續發起大規模抗議。示威浪潮一發不可收拾，上周六（25日）亦有爭取同性婚姻平權的示威行動。

示威中，哈姆太郎的公仔、標語、文宣和橫幅隨處可見，示威者列隊邊跑邊唱改歌更是氣氛高漲。不少示威者表明，輕鬆示威方式的背後，政治目標仍非常認真。20歲示威者發（音譯，Fah）稱︰「大人可能會因為我們這樣做，就不認真看待我們。但這是新一代的方式，我們採用不同的手段，是希望事情能有所改變。」