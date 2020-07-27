Google涉不當擴大使用個人數據　澳消費機構興訟

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）指控互聯網公司Google，以誤導方式取得用戶同意，將其個人資訊用於定向廣告（targeted advertising）中。ACCC周一（27日）提出法律訴訟，尋求過百萬澳元罰款，並期望可就同類案件立下先例。

ACCC在聯邦法院表示，該公司2016年將Google帳戶的個人資料，與非Google網頁的網上活動結合，令Google可將數百萬名用戶的網絡行為與其姓名身份配對起來。然而，Google更改公司的私隱政策前，未有明確通知用戶或取得其同意。ACCC表示，Google透過這些綜合數據改善廣告業務的收益。

美國及歐洲等國家出於私隱考量，近年加強關注科技如何使用用戶數據。ACCC主席西姆斯（Rod Sims）表示，當局之所以採取行動，是因為Google在計劃處理大量個資上誤導澳洲消費者，包括在沒有與Google連結的網絡活動。Google為其政策辯護，指公司會事前取得用戶同意，才能向他們提供最新的產品及服務體驗。

Google YouTube 醜聞不絕：