121磅巨犬受困英格蘭最高峰　16義工抬落山

救援犬有時也需要別人救援。阿爾卑斯雪山的瑞士聖伯納犬經常會用以協助當地救援工作，不過英格蘭一隻聖伯納犬上周五（24日）因跌倒後腿受傷，結果反而要救援隊出動16名壯漢拯救，將重達121磅的牠由最高山峰斯科費爾峰抬下山，難怪救援組織忍不住取笑指：「牠感到有點內疚和尷尬。」

這隻名叫聖伯納犬黛西（Daisy），121磅的體重不遜於成人，牠當日受傷後痛得不能動彈，以致拒絕動身隨主人落山，瓦斯達爾（Wasdale）山救援隊接報後派出16名義工隊員前往營救。救援隊到達現場後，細心遵照獸醫建議，幫黛西止痛和戴上頭部護具，令牠的情緒很快安定下來；一行8至9人其後合力用擔架將黛西抬下山。

救援隊在Facebook分享此事，表示整個救援行動歷時約5小時，救援隊員須以抬着擔架越過瀑布等障礙。救援隊又慶幸黛西表現平靜溫順，並指雖然歷來救助了很多狗隻，但是第一次有聖伯納犬涉事。黛西獲救後身體狀況良好，精神飽滿。

整件事固然有愛感動，但不得不提的是，聖伯納犬其實是大型工作犬，常見在意大利和瑞士阿爾卑斯山上用以支持救援工作，難怪救援隊發言人都笑稱，「牠似乎因為拉低了阿爾卑斯山表兄弟的形象，感到有點愧疚和尷尬。」