新冠肺炎︰悉尼撐黑人示威照舉行　維省新症回落

澳洲的第二波新冠肺炎疫情來勢洶洶，惟最大城市悉尼的示威者，周二（28日）不顧法庭頒下的禁令，照原定計劃舉行「黑人生命很重要」（BLM）遊行。疫央維多利亞省則繼周一（27日）的破紀錄新症後，病例增幅由頂峰回落至384宗，另多6人病死。但總理莫里森則指，維省護老院疫情嚴峻，將取消昆士蘭省之行，回到首都坎培拉坐鎮抗疫。

新南威爾士省周二再增14宗新症，主要來自之前的喪禮群組和泰國餐廳群組。但首府悉尼當日將按計劃舉行BLM示威，主辦方估計有500人出席，會要求參加者以20人為一組、保持距離。新省警方早前就此次示威入稟法庭頒令禁止，主辦方上訴失敗。衞生部長亨特（Greg Hunt）呼籲民眾切勿參與，改以網上聲援或家外默站形式發聲。

由於疫情嚴峻，維省收緊對手術的限制，醫院目前僅進行較緊急手術。莫里森周二披露，維省約430間護老院中，有約80間爆疫，情況嚴重；他將取消昆士蘭省之行，回到坎培拉應對衞生及經濟危機。維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）亦指，對省內部分私營護老院處理抗疫的能力失去信心，會就此向聯邦政府求助。