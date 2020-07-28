韓軍推測　疑染疫脫北者乘潮漲經排水道返朝

韓軍此前在此排水道發現疑屬於金某的背囊。

北韓日前指，一名懷疑感染新冠肺炎的脫北者由南韓偷渡回國，下令封鎖開城及進入緊急狀態，引起關注。南韓軍警就此嚴加調查，周二（28日）公布更多內情，披露該名脫北者估計是乘着潮漲，鑽過鐵欄循排水道，北上渡江返朝。而由於韓軍監視器捕捉到該脫北者偷渡蹤迹，卻未及阻止，料惹來抨擊。

綜合軍警方面調查結果，該名投韓3年的脫北者金某，是在本月18日凌晨2時20分，乘坐計程車前往位於仁川市江華邑的月串里，或趁漲潮時通過鐵欄下面的排水管道，北上渡江返朝。據悉，金某在越境前兌換了所需資金，並進行了實地考察，周密籌劃了此次越境返朝行動。

韓聯社報道，該排水管道從底部貫穿上方鐵柵欄，內部焊有破舊的一字型鐵欄杆。由於金某身高僅1.63米、體重54公斤，身材矮小，推斷他掰開破舊鋼筋後，由縫隙鑽過欄杆及後方的陳舊圓形鐵絲網。

聯合參謀本部議長朴漢基周二在國會國防委員會全體會議時上表示，軍方證實排水道內，欄杆因年久失修而存在漏洞。他指，金某逃出時正值漲潮期，加上江水中漂浮物較多，推測他是身穿救生衣渡江越境。

南韓聯合參謀本部公報室室長金俊洛（音）同日承認，軍方監視系統捕捉到金某的行迹，正對此進行精密分析。國防部長官鄭景斗則表示，要全面監控所有監視系統有一定困難，軍方將強化有關系統。