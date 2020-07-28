市長帶隊掃街被誤清潔工 　怒掟掃把教訓失職公務員

印尼南加里曼丹一名女市長，屢次接獲居民投訴指市內到處垃圾，她日前親自帶隊到市面做清潔。期間一名公務員「有眼不識泰山」，以為市長真的是清潔工人，對她呼踩喝喝。市長怒極向該公務員掟掃把，質問他為何沒做好份內工作。事發過程片段在網上瘋傳，大快人心。市長事後受訪指，不是因為被人以為是清潔工而生氣，而是因為該公務員看不起清潔工。

事發於三馬林達市，女市長西旺迪妮（Anis Siswantini）早前接獲居民投訴，指疫情封城令市面到處是垃圾。她於是親自穿上紅色工作服、戴上紅色頭盔，帶領十多名市政清潔人員到街上清理垃圾和倒下的樹木。

期間西旺迪妮等人經過街道辦公室附近，裏面一名主任看到清潔人員走近，就向領頭的女工大叫：「阿嫂，這裏好髒，過來幫我掃地！」但女工對他不理不睬，主任就大聲喝罵。這時「女工」抬頭把手中的掃把掟過去，原來領頭女工竟是西旺迪妮。

西旺迪妮本希望做個好榜樣，身體力行支援抗疫，豈料卻意外看到屬下小官員對待清潔工的嘴臉。她當場火冒三丈開罵：「我（市長）平日也沒有要求特權，但你卻連清理自己辦公室門前的垃圾，也要向清潔工作威作福。」辦公室主任嚇得不斷賠禮，最後被西旺迪妮處罰自行打掃負責的街區和清理水溝。