全國調查發現3間水廠過濾池幼蟲　日內更換濾料

首爾市早前有居民發現自來水中有幼蟲。

南韓首爾、仁川和京畿道部分地區的自來水本月中發現幼蟲，南韓環境部周二（28日）表示，事後對全國435間普通自來水廠調查，發現3間水廠的過濾池有蟲。而首爾市水務部門同日表示，未發現市內自來水凈水處理各流程存在任何異常，認為水中有蟲的情況均由外部因素引發。

環境部指，慶尚南道陜川郡、江原道江陵市、全羅北道茂朱郡各有1間水廠的過濾池發現少量幼蟲，但沒有進入後續環節流向家庭用戶。流入水廠的水通常經過混合池、沉澱池、過濾池等環節，加入氯氣後再經清水池、配水泵、配水池輸送到用戶。

當局推測，陜川郡和茂朱郡的水廠過濾池出現幼蟲可能是因為過濾面翻洗周期長達7天，讓蟲卵滋生。這2間水廠從水質極好的溪流取水，因此將一般2到3天的翻洗周期延長到兩三倍。另據調查，江陵市的水廠藏污納垢的原因是過濾池暴露在外。

環境部計劃在周五（31日）以前更換3間問題水廠的濾料，並縮短翻洗周期。同時，環境部計劃在下月底前採取安裝防蟲網、雙重門、捕蟲器，每天排查蟲患、夏季清洗水箱等綜合舉措，杜絕幼蟲。