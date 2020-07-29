澳洲外長偕防長訪美　兩國聯手就香港及南海等問題炮轟中國

到訪美國的澳洲外長佩恩（Marise Payne）與國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）周二（28日）與美方站在同一陣線，指摘中國在亞太甚至印太地區做出具侵略性的行為，又沒有及時遏止新冠肺炎疫情；雙方並揚言會合力維護香港的民主自由。

佩恩和雷諾茲到華盛頓舉行一連兩天的會談，周二與美國國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀舉行聯合記者會。蓬佩奧指出，美國和澳洲同時面對包括新冠肺炎疫情和中共野心等迫切危機，尤其是中國在印太地區以至全球的惡意活動。蓬佩奧讚揚澳洲敢於抵抗來自中國的壓力，指美、澳雙方亦會繼續合作，維護南海的法治。他又讚揚澳洲因應《港區國安法》生效而暫停與香港的引渡協議。

佩恩則稱，美國和澳洲會致力維護法治，並重申會致力追究破壞法治的國家，並會支持盟友對抗中國對香港自由的侵蝕。佩恩又表示，美國和澳洲會設立工作小組，對抗中國就新冠肺炎疫情和其他問題散播的錯誤資訊。但佩恩亦重申，澳洲無意損害與中國的關係，同時亦不會做出違背自身利益的行為。

在軍事合作方面，埃斯珀提到澳洲上周派出5艘軍艦參與美日海上軍演，指軍演向北京發出了明確訊息，美國會在國際法容許的地方飛行、航行以及執行任務，並維持盟友和夥伴的相關權利。雷諾茲則表示，澳洲同意與美國在新一代高超音速武器、綜合對空及導彈防禦、電子戰及海底戰、太空領域、網絡保安和重要礦物等，作多方面合作。