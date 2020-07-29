《紐時》︰中國黑客入侵梵蒂岡及教廷駐港代表網絡

報道指，中國黑客向教廷駐港代辦何明哲（小圖）發出含有惡意軟件的郵件。

美國《紐約時報》周二（28日）報道，國內網絡安全公司發現，有來自中國的黑客在過去3個月間，入侵了梵蒂岡及教廷駐港宗座代表的電腦網絡，相信是為了在中梵9月進行敏感談判前進行滲透。如果屬實，將是首次發現有中國政府相關的黑客向梵蒂岡展開網攻。教廷發言人未有回應，負責中國相關事務的官員亦拒絕置評。

美國麻省的網絡安全公司Recorded Future指，涉案黑客組織相信是為中國政府工作的「紅色三角洲」（RedDelta），網攻行動始於5月，其中一次攻擊是隱藏於一封寄予教廷駐香港代辦何明哲（Javier Corona Herrera）的電子文件內。文件連結了一個惡意軟件，令黑客能夠進入教廷駐港代表辦公室和梵蒂岡的郵件系統。

該文件偽裝成聖座副國務卿總主教帕拉（Edgar Peña Parra）發出的信件，內有教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）向某離世主教致哀的訊息。中國和梵蒂岡2018年9月達成臨時協議，教宗承認7名由中方任命祝聖的主教，帕羅林則是該協議的支持者之一。該協議將於今年9月到期，中梵屆時將再進行磋商。

《紐時》報道指，中方黑客入侵教廷駐港代辦系統之舉，除了是為盜取中梵9月磋商的相關資訊，估計亦是為了在香港過去一年政局動盪時，監察教廷駐港機構；又指有官員懷疑教會在香港反修例風波中支援示威者。如果網攻事件屬實，勢將引起教廷的憤怒，影響中梵起伏不定的關係。