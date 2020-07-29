新冠肺炎：俄擬兩周內推出疫苗　外界質疑走捷徑

全球研製新冠病毒疫苗競賽如火如荼，美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（28日）引述俄羅斯官員消息指，俄方將於下月10日或之前批准推出全球首批疫苗，搶先成為世界第一個推出疫苗國家。報道質疑疫苗的安全性成疑，俄方亦未公布有關測試的科學數據。

報道指，疫苗由總部位於莫斯科的Gamaleya研究所研製，獲批後將用於公眾用途，前線醫護可獲優先注射。 俄政府轄下的「俄羅斯直接投資基金（RDIF）」行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）形容：「這是一個人造衞星時刻。」意指消息如1957年，前蘇聯曾搶先美國發射世界第一顆人造衞星一樣震撼。

俄羅斯衞生部未確認8月份的疫苗批准日期，官員則指8月初將發表疫苗測試的科學數據。但CNN表示，無法證實俄方宣稱的安全性和有效性，有輿論憂慮有關疫苗的臨床測試不完整。

世界各地正進行幾十種疫苗試驗，小部分正進行大規模療效試驗。俄羅斯國防部聲稱該國士兵充當人體試驗志願者，但實際上俄方疫苗的第2階段試驗計劃在下周一（8月3日）才完成，之後進行第3階段測試同時為前線醫護注射。