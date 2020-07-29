50小時馬拉松式演唱貓王金曲　超級歌迷創世績

已故美國流行音樂巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）去世將近43周年，仍受不少樂迷懷念，亦不時有人至今仍會模仿其歌藝和舞姿。挪威一名超級「貓迷」日前就馬拉松式連續獻唱貓王的名曲逾50小時，為難民醫院籌款的同時，更創下新世界紀錄。

52歲的比約恩斯塔德（Kjell Elvis Bjornestad）是貓王的「忠粉」，不但藝名改做「Kjell Elvis」，更曾推出2張翻唱貓王名曲的唱碟。他上周四（23日）早上8時，以一身貓王經典舞台服打扮，在奧斯陸中部一間酒吧開始挑戰世績的壯舉。他在挑戰期間，只可每小時休息5分鐘，或可把休息時間累積起來備用。

比約恩斯塔德演唱期間有營養師在旁觀察，並定時給他熱蜜糖檸檬水潤喉，以及以水果奶昔充飢。比約恩斯塔德並不是「齋唱」，而是不停在台上來來往往，表演貓王的招牌震腳舞姿，唱了近43個小時，他的聲音更開始沙啞。

比約恩斯塔德最後以演唱50小時50分鐘50秒，打破德國男子加茨（Thomas Curti Gathje）在2004年，創下的43小時11分鐘11秒紀錄。比約恩斯塔德是次除了完成個人目標外，亦是為在緬甸興建一間難民醫院籌款。