海底沉睡逾億年　史前微生物實驗室內「甦醒」

日本高知大學聯同多個海洋研究機構的團隊，在周二（28日）出版的英國學術期刊《自然通訊》中發表文章，公布他們發現一種在海底深處的泥土樣本中存在了1.015億年的史前微生物。研究員成功將之「喚醒」，其中有八成可以隨時進行繁殖，完全顛覆了普遍認為現代發現的古代生物必定是化石遺骸的傳統印象。

這種遠古微生物是一種嗜氧微生物，主要存活在白堊紀至430萬年前猿人出現的時代。研究團隊2010年於新西蘭以東的南太平洋參與聯合國一項深海探測計劃時，在3700至5700米深的海底採得的多個岩心泥土樣本中發現它們。

當時這些微生物被封閉在粘土層內，沒有生命徵象但看來也不像化石，所以團隊試着為它們提供氧氣和營養物。三星期之後，這些微生物居然開始進食，之後還開始了增長和繁殖，一切就像一覺醒來上班幹活一樣自然。

海洋機構主研究員諸野佑樹表示：「這麼長的時間還可以醒過來，實在令人吃驚。它們該是把生命活動降到極低水準。」正因如此，這些微生物1億年間基本上沒有任何進化。看來這種睡公主般的存活方式雖可保命，但代價就是放棄進步。