核聚變實驗反應堆安裝工程啟動　料2025年完成

法國總統馬克龍周二（28日）以視像形式，為被稱為「人造太陽」的國際熱核聚變實驗反應堆（ITER）安裝工程主持啟動儀式。安裝工程有望在2025年完成並開機，將會是世界首個最大型用作融合能量的環磁機（Tokamak），為利用核聚變製造潔淨能源及解決能源危機作實驗。

馬克龍致辭時表示，ITER象徵和平的承諾，而ITER就是其中一個歷史時刻，標誌各國能克服他們各自的困難。ITER會將以氘（deuterium）及氚（tritium）作為燃料，並將它們加溫至1.5億度以上成為電漿，並利用磁約束來實行受控的核聚變，產生巨大的能量，預計正式實驗在2035年開始，2040年完成實證。

核聚變反應堆能產生巨大能量的同時，釋出的放射物非常微量，反應堆不會排放溫室氣體，亦不會有爆炸風險，被視為「終極能源」，但面臨的技術難題眾多，要實際應用或再需要漫長的時間研究。

反應堆在法國南部聖伯萊迪朗克（Saint-Paul-lez-Durance），由歐盟、法國、美國、英國、俄羅斯、南韓、日本、印度及中國共同斥資200億歐元（約1820億港元）興建。