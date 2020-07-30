法庭裁定照片及影片不雅　2名TikTok女網紅判監

埃及兩名女網絡紅人及另外3名女性，因為涉嫌在影片分享程式TikTok發布不雅照片及影片，周一（27日）被開羅的經濟法院以煽動道德敗壞、有違社會價值及宣揚人口販賣的罪名，判處她們各監禁2年及罰款30萬埃及鎊（約14.56萬港元），辯護律師表示會提出上訴。

辯護律師助理表示，被告並不是從事賣淫活動，亦不知道控方會如何看待她們影片帶出的訊息。而女權律師則指預料到裁判結果。目前有支持者在網上請願，希望當局能釋放她們，已有超過1500人簽署聲援。

控方只公開其中2名被告，分別是20歲的霍薩姆（Haneen Hossam）及22歲的埃拉德姆（Mawada Eladhm），另外3人則是負責管理她們的帳戶。霍薩姆在4月時發布一條提倡女性可與她一同工作賺錢的影片後遭拘捕；埃拉德姆則在5月時在TikTok及社交平台Instagram上發布含諷刺成分的影片遭拘捕。兩人的追蹤人數超過100萬。

據指，政府近來展開一系列的拘捕行動，而拘捕大多都是針對TikTok出名的女性用家。當地警方常以空泛而覆蓋範圍甚廣的罪名加諸在被捕人士身上，如「誤用社交網站」、「散播虛假消息」、「煽動道德敗壞」等。而本次是政府首次對社交媒體上的網絡紅人對行為而判刑。