地鐵司機寓工作於興趣　與友建迷你鐵路與民同樂

能寓工作於興趣是不少人的夢想，日本北海道一名地鐵司機就是其中一位幸運兒。自小是鐵道迷的他在父母原本打算建別墅的地皮上，興建了一條44米長的迷你鐵路，更造了一部真的能行走的迷你列車。他更開放鐵路予市民參觀乘坐，與民同樂。

41歲的金森涼介在札幌市營地鐵任司機，2013年他與朋友合作，在父母買來準備起別墅的約12560平方米土地上，興建他們命名為「空知鐵道」的迷你鐵路。

金森等人參考專門書籍，再從經營鋼材生意的親戚取得材料，花了1年半完成第一條仿照JR京濱東北線鐵路建成的迷你鐵路，並煞有介事鋪上枕木、碎石，以及設置月台、訊號燈等。此外，他們還建造了一架在鐵路上以時速5公里行駛、可載2名成人2名小童的迷你火車卡，火車卡長1.5米、高1.2米、闊20厘米。

這條迷你鐵路建造費用耗資150萬日圓（約11萬港元），金森等人更幾乎花上所有薪水，但他們仍計劃明年開始建設一條45米長的「伸延線」，預計2年後完成。他們為了讓其他人分享迷你鐵路，除了在社交網設立專頁報道迷你鐵路的最新消息外，亦開放鐵路予人預約乘坐。