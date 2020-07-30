新冠肺炎：維省723新症破紀錄　全省強制室外戴口罩

澳洲維多利亞省周四（7月30日）宣布新增723宗新冠肺炎確診病例，再多13人死亡，是澳洲爆發疫情以來最多單日新症。省長安德魯斯下令維省全民戴口罩，延長社交距離限制，南部地區家庭即日起不准接待來訪者。

面對維省確診數再創新高，安德魯斯表示憂慮情況，指出當私人護老院有許多新症時，確診數上升是意料中事，又批評很多人生病或等候病毒檢測結果時繼續上班。他宣布延長社交距離令，南部民眾周四午夜起不得接待到訪人士，省內所有人下周日（8月2日）起在室外地方必須戴口罩。

安德魯斯早前下令封鎖重災區墨爾本都會區及部分郊區，當地亦需全民戴口罩。總理莫里森周四見記者時，承認封鎖墨爾本達不到預期防疫效果，有需要採取進一步行動。他理解這樣會損害經濟，指出若不控制疫情經濟同樣受挫。

被問及墨爾本封城有何出錯時，莫里森指問題在於新冠病毒，一旦它在社區散播就難以消滅，這不只是澳洲的問題。他舉例以色列及奧地利的疫情都有反彈，重點是澳洲有效地做好檢疫、病例追蹤、控制爆發，不能覺得澳洲有「黃金免疫」。