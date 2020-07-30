傳劉特佐藏身澳門　華使館稱未發現行蹤否認包庇

馬來西亞國營一馬發展基金洗錢案中，前總理納吉布已在首宗審訊被判囚12年，惟案中核心人物、華裔富商劉特佐仍然在逃。馬來西亞傳媒周三（29日）引述該國警方報道，指劉特佐目時藏身澳門，但由於中方未「真誠配合」，馬來西亞未能將其引渡。中國駐吉隆坡大使館周四（30日）否認包庇劉特佐，又強調調查後未有發現其下落。

《馬來西亞前鋒報》（Utusan Malaysia）報道，該國警察總長阿都哈默（Abdul Hamid Bador）稱，劉特佐現時藏匿在澳門，但由於中國當局「似乎並未真誠」配合，未能將其引渡。英媒則報道指，劉特佐的發言人暫未回應。該發言人此前曾透露，劉特佐獲某個國家提供庇護。

中國駐吉隆坡大使館發言人唐瑭發文告反駁，稱「中國的立場和態度明確，不會包庇任何犯罪分子」，又表明「中方不接受無端的指摘」。他強調，中方高度重視中馬執法合作，以「真誠負責的態度」認真核查了馬來西亞通報的線索，但未能發現劉特佐行蹤。文告續指，馬方如能提供充分完整的可調查信息，中方願繼續協助馬方開展調查。