新冠肺炎：全球確診破1700萬　俄擬2周後批准疫苗

全球新冠肺炎疫情未緩和，截至香港時間周四（30日）下午，全球的新冠肺炎確診病例已超過1703萬宗，超過66.7萬人死亡。《華爾街日報》引述消息指，美國食品及藥物管理局（FDA）最快下星期，緊急授權使用血漿作為治療用途，FDA未有回應。

《華爾街日報》報道指，FDA計劃緊急授權使用新冠肺炎康復者含有抗體的血漿治療患者，為更廣泛及更快使用這種療法鋪路；目前FDA只緊急授權瑞德西韋治療新冠病毒。美國明尼蘇達州羅切斯特市一間診所，至今逾4.8萬名患者接受血漿療法，以研究這種治療方式是否有效。

初步研究顯示血漿治療相對較安全，能提升存活率，專家正研究早期使用血漿治療是否減輕病情及加快康復進度。報道續指，以往伊波拉和流感等傳染病爆發期間，均有先例使用康復者的血漿作治療用途。另外，南韓藥廠賽特瑞恩（Celltrion）研發的新冠病毒藥物，已在英國取得第一期臨床試驗，將在英國招募患者進行試驗。

另外，美媒指俄羅斯政府會在兩周內批准使用一款新冠疫苗，將成為全球首例。疫苗由俄羅斯企業生產，將首先分發給醫護接種。

美國仍是疫情最嚴重的國家，超過442.6萬人染疫，逾15萬人死亡。確診數排全球第二及第三分別是巴西及印度，巴西累計255萬人確診，死亡人數逾9萬；印度確診累計超過158萬宗，近3.5萬人死亡，是亞洲疫情最嚴重的國家。