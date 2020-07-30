政府指200俄民兵偽裝遊客　混入境內圖擾亂大選

白羅斯下月將舉行總統選舉之際，政府周三（29日）指控有200名偽裝成遊客的俄羅斯民兵，混入境內試圖滲透及擾亂下月的選舉。當局現時已扣留其中32名俄羅斯民兵，安全理事會周四（30日）更表明，懷疑民兵是企圖在白羅斯「策動恐怖活動」。

白羅斯官媒周三報道，當局接到有超過200名俄羅斯武裝分子在大選前進入境內的通報，並在首都明斯克扣留了其中32名俄羅斯公民。外交部周四已為此傳召俄羅斯駐當地大使；白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）亦就此召開緊急國安會議。

盧卡申科將在下月9日的大選中，競逐第六次任期；他此前曾指控俄羅斯企圖干預大選，而莫斯科則予以否認。他周三再狠批俄羅斯心懷「污穢動機」，要求俄方作官方解釋。白羅斯安全理事會則表明將繼續搜捕餘下的俄羅斯民兵。

據報，有關俄羅斯民兵是來自著名的僱傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group），而目前被白羅斯扣留的民兵中，有14人曾到過烏克蘭與俄羅斯相關武裝分子衝突不斷的烏東頓巴斯（Donbass）地區。烏克蘭外交部周四表示，執法部門會考慮向白羅斯提出引渡要求。