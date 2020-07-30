明信片揭梵高遺作所繪場景　破藝術界百年謎團

19世紀荷蘭後印象派著名畫家梵高，外界一直認為畫作《樹根》（Tree Roots）是其最後遺作。法國梵高研究所近日發現一張1900年代的明信片，發現上面場景與《樹根》繪畫的相似，很可能就是取景之地。專家更據此推斷，梵高或在離世前幾小時仍在繪畫《樹根》。

外媒周三（29日）報道，梵高研究所科學主任范費恩（Wouter van der Veen）在家整理梵高的文件時，發現一張1900年至1910年的明信片，拍攝地是巴黎以北35公里的瓦茲河畔村莊奧維一處山坡，距離梵高死前70日居住的哈霧客棧僅150米。范費恩將明信片與《樹根》比對後，驚覺兩者的樹幹和樹根的形狀相似，於是告知梵高博物館的專家，他們亦認為很可能找到取景的正確位置。

梵高被指於1890年7月27日舉槍自殺，終年37歲。梵高死時《樹根》還沒完成，其遺作是哪幅畫一直備受爭議。梵高的親戚曾描述，梵高在死前的早晨畫出一幅充滿陽光和生機的森林景象，可能就是《樹根》。范費恩認為該畫的光線照射方式，表明梵高可能在中槍當日仍繪製此畫至下午5至6時，顯示他死前頭腦清醒、思維有條理，相信今次發現為其戲劇性的自殺提供更多訊息。

為紀念今次發現，瓦茲河畔村莊奧維周二（28日）舉行紀念牌匾揭幕儀式，由梵高博物館館長戈登克及梵高弟弟的曾孫揭幕。