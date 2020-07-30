男子涉瀆神罪受審　法庭內遭人開槍轟斃

巴基斯坦一名男子涉嫌自稱先知，在前年被指控褻瀆神靈罪。惟他周三（29日）出庭受審時，竟在庭中眾目睽睽下，當場遭人開槍射殺。巴基斯坦嚴苛的瀆神罪經常引發民眾行私刑，已有數十人因此遭暴民殺死，是次在法庭的公然殺人案更是進一步引起國際關注。

死者納西姆（Tahir Ahmad Naseem）據報出身於被視為回教異端的阿赫邁底亞教派（Ahmadi sect），但據報他已經離開教派並自稱先知。他在2018年與一名白沙瓦的回教學生談及其信仰後，遭對方舉報干犯瀆神罪。納西姆生前曾在Youtube公開自稱為先知；阿赫邁底亞教派發言人指，他可能患有精神問題。

納西姆周三就此到白沙瓦高等法院出庭時，突遭男子哈立德（Khalid）開槍射殺。哈立德當場被制服，鎖上手銬時更高呼死者為「回教敵人」。公眾可進入法庭聆訊，但槍手如何將武器偷運入高度設防的法院大樓仍然未明。

巴基斯坦目前已有17人因瀆神罪而被判死刑，但目前暫未有人被處決。不過，由於瀆神罪指控嚴重，容易宗教狂熱民眾憤怒，甚至動用私刑殺害被指控者，令執法和審訊都有困難。國內一名法官在2016年就曾因為擔心人身安全，不敢裁定涉瀆神的被告無罪，乾脆放棄主理該案。人權組織批評，該罪名針對少數族群，同時鼓勵私刑。