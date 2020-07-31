歐盟首次就網攻　制裁中俄朝組織及個人

來自中國、俄羅斯及北韓的組織被指發動網攻，遭到歐盟制裁。

歐盟於周四（30日）首次就網絡攻擊，向來自中國、俄羅斯及北韓的組織，以及6名個人實施旅遊及財政制裁，當中涉及俄羅斯的軍事情報局，以及中國一間科技公司。中國回應稱，反對動輒訴諸單邊制裁措施。

歐盟在聲明指，涉事的俄羅斯軍方情報特別技術部門，即聯邦武裝力量總參謀部情報總局，在2017年6月發動兩次網絡攻擊，令多間歐洲公司受到巨大財務損失。在2015年及2016年，該部門兩度攻擊烏克蘭的電力網，4名俄羅斯軍方情報體系的個人亦被制裁，他們涉嫌於2018年4月參與針對總部設於荷蘭的禁止化學武器組織（OPCW）之網攻。

至於中國企業海泰科技發展（Haitai Technology Development，暫譯）以及兩名中國人，涉嫌支持名為「Operation Cloud Hopper」的網攻，從全球多間企業竊取商業敏感資料，導致重大經濟損失，因此亦被歐盟列入制裁名單。

另外，北韓公司Chosun Expo被指支持國際黑客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）而遭到制裁，該組織涉於2016年在孟加拉央行竊取8100萬美元（約6.32億港元），並與索尼電影娛樂公司2014年遭網攻有關。

中國駐歐盟使團發言人回應指，國際社會應當在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作，共同維護網絡空間安全，反對動輒訴諸單邊制裁措施。發言人又重申中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的最大受害國之一，始終依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。