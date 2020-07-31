俄指控美前海軍醉酒襲警　重判9年引發政治風波

美國前海軍里德（Trevor Reed）去年到俄羅斯探訪其女朋友時，被指醉酒鬧事、拒捕和襲警，被捕還押至今。莫斯科法庭周四（30日）以里德「危害俄羅斯警察的生命和健康」為由，將他判囚9年。在美俄角力升溫之際，裁決即時引來美方譴責，里德亦直指事件完全是「政治案件」。

俄羅斯官媒引述警方指，現年29歲的里德出席莫斯科一個派對時與兩名女子起爭執，警方接獲投訴後到場介入；惟里德拒絕配合，在警車上更襲擊司機、搶奪軚盤，並肘擊試圖阻止的警員。里德及其家人則指俄警指控失實、口供矛盾和隱瞞證據，又指里德當時爛醉如泥至「斷片」；里德女友亦指，男友當時太醉，根本無力反抗警員。

美國駐俄羅斯大使沙利文（John Sullivan）發聲明狠斥︰「這宗針對明顯無發生過的罪案的定罪和9年刑期，是荒謬的。我甚至連『司法不公義』也說不出，因為『公義』根本沒被考慮過。這是一場荒誕劇場。」俄方官員暫未有回應。

俄羅斯上月亦以間諜罪為由，將50歲美國前軍人韋倫（Paul Whelan）判囚16年，同樣引發美方批評。外界有懷疑認為，韋倫和里德有可能成為莫斯科與華府正協商的交換囚犯計劃的一部分。