新冠肺炎：華將優先供疫苗　杜特爾特稱汽油可消毒

因應新冠肺炎疫情，菲律賓總統杜特爾特周五（31日）宣布延長首都馬尼拉的防疫禁令，並指中國承諾優先向菲律賓提供疫苗。他同日鼓勵民眾用汽油消毒口罩，稱「我不是開玩笑」。

馬尼拉自3月起限制長者及小童行動、餐廳和健身室等店舖營業等，杜特爾特宣布禁令將延長至8月中。另外，菲律賓獲中方承諾優先提供疫苗，杜特爾特聲言國家12月就會恢復正常。財政部透露，政府計劃購入4000萬劑疫苗供2000萬人接種，總值4億美元（約31億港元）；菲律賓總人口為1.07億人。

杜特爾特較早前接觸中國領導人，要求中方首先向菲律賓分發疫苗。他曾向國民表示，若今年底前獲得疫苗，將免費為貧窮階層接種，之後到中產、警察及軍人。

另外，杜特爾特上周曾稱可用汽油消毒口罩，其幕僚解畫稱他說笑。他周五重提此事，稱當時有人說他發瘋及愚蠢，並指：「若我是發瘋的話，就應該由他們去做總統。」他強調自己不是開玩笑，若貧苦大眾無法負擔酒精價錢，就去加油站用汽油消毒。衞生官員澄清，布口罩應正常清洗，醫療口罩則用完即棄，暫無證據顯示汽油能消毒口罩。

在越南，疫情反彈的峴港市周五新增45宗確診，創單日新高。一名70歲男患者早上去世，成為越南首宗新冠肺炎病歿個案。政府已派遣特別應變小組到峴港協助，包括逾1000名醫護人員及65名專家。