白羅斯扣33俄民兵指涉恐襲　俄斥指控不實

白羅斯總統選舉將至，政府周三（29日）指控有200名俄羅斯民兵，偽裝成遊客混入境內，試圖策動恐怖襲擊及擾亂大選，已扣留其中33人。俄羅斯周五（31日）反批白羅斯指控屬偽造，要求對方放人。

白羅斯當局指，涉事民兵來自惡名昭彰的僱傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group），將面臨策動恐怖襲擊的刑事調查。俄羅斯周五一改初時謹慎的回應態度，總統普京發言人佩斯科夫強硬要求︰「我們期望，我們的白羅斯盟友在最短時間內解決事件，盡快釋放被捕人士。」

佩斯科夫又指，該批來自俄羅斯保安公司的被捕人，是錯過了飛往土耳其伊斯坦布爾的轉機航班才留在白羅斯，「他們沒有犯下任何錯，亦無攜帶非法物品」。有分析指，白羅斯向來有為俄羅斯提供進行敏感外國行動的通道，認為正尋求連任的白羅斯總統盧卡申科或是借題發揮，爭取政治加分。

白羅斯選舉官員已拒絕盧卡申科的兩名主要對手參選，其中一人已成階下囚、另一人則流亡俄羅斯。白羅斯調查委員會在周四，指控國內餘下的第三名反對派季哈諾夫斯夫斯卡亞（Svetlana Tikhanovskaya）與被扣的俄羅斯民兵有關，引起國內不滿。首都明斯克當日爆發反盧卡申科的6萬人示威集會。