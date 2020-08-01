新冠肺炎：八分之一康復者聽力變差　出現耳鳴

英國專家近日調查新冠肺炎康復者的後遺症，發現近八分之一受訪人士出院後近2個月聽力仍有問題。專家警告，新冠病毒有可能影響中耳及耳蝸等聽力系統，但要做更深入研究判斷病毒與聽力為何有關。

英媒周五（7月31日）報道，研究由曼徹斯特大學的聽力學家及研究中心與維文索爾醫院（Wythenshawe Hospital）合作。團隊以電話訪問該醫院121名新冠肺炎康復者，有16人稱出院8周以來聽力問題日漸變差。其中8人指聽力變差，8人聽到耳鳴般、不是外界傳來的噪音。

專家芒羅（Kevin Munro）表示，新冠病毒理論上會導致患者的聽覺系統出問題，例如聽覺神經病變。他解釋，耳蝸狀態正常但聽覺神經至大腦的傳送功能失效，這情況是聽覺神經病變。他又表示，患麻疹、生痄腮和腦膜炎也可能導致聽力受損，要進一步研究才可查明為何新冠病毒會影響聽力。

芒羅不排除可能是壓力、焦慮、戴口罩影響溝通，或是治療新冠肺炎的藥物損害患者聽力。研究結果在《國際聽力學雜誌》發表。