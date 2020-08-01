傳印度再向邊境增兵　對華進口商品徵稅

中印邊境緊張關係未解。印媒日前引述匿名政府高官稱，該國打算向中印邊境增派3.5萬名士兵。另印度政府宣布，將對自中國的太陽能組件、數碼印刷印版和個別化工原料徵收反傾銷稅。

自中印邊境爆發衝突以來，印度在與中國接壤的西部邊境地區增強軍力。印媒報道，該國政府有意沿整條實控線繼續增兵，主要原因是印方研判短時間內解決兩國緊張局勢的可能性正在降低。報道引述該匿名高官稱，此舉或將徹底改變實控線現狀，並加大印度的軍費預算負擔。

儘管中印通過多輪談判令邊境局勢降溫，但仍有很多問題懸而未決。印媒引述軍方消息人士稱，「地面形勢已經兩個多星期沒有積極進展」，在班公湖和高格拉溫泉的對峙仍未解決。印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦周四（30日）表示，兩軍脫離接觸的過程並未完成，雙方將於近期舉行第五輪軍長級會談，以制定下一步脫離接觸的步驟。

印度政府周四宣布，由中國進口的數碼印刷印版、太陽能組件和化工原材苯胺涉嫌傾銷，因此將對相關產品徵收進口稅。據印度稅務部門通報，將延長對自中國和馬來西亞進口的太陽能電池和太陽能板的保障性關稅一年。此外，為鼓勵本土生產電視機、減少對中國進口商品的依賴，印度外貿總局又宣布將電視機從「自由進口」類別調整至「限制進口」，印度貿易商欲進口商品必需向當局申請。

有在印度的中資企業負責人對內地媒體表示，今年4月以來，印度接連推出變相限制中國直接投資等新規定。中印邊境對峙後，各類具有歧視色彩的壁壘性政策更是層出不窮，令中資企業在印度的營商環境惡化，打擊投資信心。