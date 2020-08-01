新聞背後︰TikTok受海外年輕人歡迎　美軍印度已封殺

抖音是智能手機的影音社交應用程式，2016年9月推出，定位為適合中國年輕人的音樂短影音社區。抖音國際版TikTok的下載和安裝量曾在美國、日本等市場躍居第一位，被視為最成功打進海外巿場的中國影音應用程式。惟隨着中國與印度及美國等關係緊張，多國陸續推出封殺令。

抖音及TikTok均屬北京字節跳動科技有限公司旗下產品，用戶可錄製15秒至1分鐘或更長的的片段，也能上傳影片、相片等，並內建特效，使用者可對影片留言。TikTok在美國、日本、泰國、印尼、德國、法國和俄羅斯等地，多次登上當地應用程式下載排行榜的首位。抖音產品負責人王曉蔚表示，85%的抖音用戶在24歲以下，主力達人和用戶基本都是95後，甚至00後，今年5月最新資料顯示，抖音及海外版TikTok，目前在全球應用程式商店的總下載次數已突破20億次。

單在美國，TikTok估計目前當地使用者達8千萬人， 被認為是 YouTube 和 Instagram 等公司的競爭對手。自去年年底，美國陸軍、海軍及海軍陸戰隊以構成網絡威脅為由，宣布禁止於公用手機使用TikTok，防止機密資料外洩。中印自6月邊境流血衝突後關係緊張，印度隨後宣布禁止國內使用59個手機應用程式，包括Tiktok。而隨着《港區國安法》6月30日生效，TikTok上月初宣布推出香港巿場。