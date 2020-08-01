新冠肺炎：東京都增472宗確診再創新高

日本新冠肺炎疫情蔓延各地，東京周六（8月1日）單日新增472宗確診，再創新高。各地方政府自行宣布緊急事態，其中岐阜縣周五（7月31日）發表第二波非常事態宣言，要求民眾避免到名古屋巿飲酒用餐。

日本內閣官房長官菅義偉周六在電視節目上，批評東京都政府一度減少讓輕症或無症狀患者到酒店房間休養，他說︰「我們已經很明確地說明，相關經費是由國家支付，所以希望東京都可以確實確保房間數目。」菅義偉稱，部分有必要住院的患者反而無法住院。

東京市政府已下令提供酒類飲品的場所及卡拉OK店，從下周一（8月3日）起至本月31日只可營業至晚上10時。而大阪市要求鬧區提供酒類的餐飲店縮短營業時間甚至停業，由本月6日至20日實施。而京都府則勸喻把飲酒會和聚餐控制在2小時以內。

由於目前重病患者為數不多，情況有別於4月時的疫情，因此日本中央政府不傾向再度宣布緊急事態宣言。新冠肺炎對策小組已經向中央政府建議，將疫情分為4個級別，以0至3級共4個階段讓各縣府區分疫情的嚴峻程度，有關建議會在下周討論。