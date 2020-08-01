熱浪侵襲　多個城市破高溫紀錄

歐洲多地近日受熱浪侵襲，其中法國多地周五（7月31日）氣溫突破攝氏40度，防範新冠肺炎疫情面臨高溫考驗。

法國氣象部門當天對全法多達32個省發出橙色警報，要求人們警惕熱浪以及高溫導致的強對流天氣。法國有多個城市打破歷史同期高溫紀錄，索恩盧瓦爾省城鎮格尼翁為攝氏41.5度，阿列省的歷史名城維希為攝氏41.3度，羅訥省的莫赫芒為攝氏40.3度。科西嘉島的城鎮費加里，氣溫也升到攝氏41度。

大巴黎地區多個地方的氣溫當天突破攝氏40度，巴黎市區的氣溫為攝氏39.3度，里昂氣溫為攝氏39.9度。法國氣象局預報，多地高溫周六（8月1日）仍會持續，但巴黎的高溫則會有所緩解。

法國總理卡斯泰走訪法國東部城鎮佩羅納斯的醫療機構，並與醫療機構中的老年人交談。他通過社交媒體呼籲，民眾在高溫天氣中應守護好年長者並保護家人。

意大利當局周五向10個城巿發紅色警告，周六增至14個城巿，包括首都羅馬及都靈。其中羅馬周五錄得攝氏39度高溫。德國亦向西部及南部地區發出炎熱天氣警告，預計周六氣溫高達攝氏35度。