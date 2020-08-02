澳洲政府將調查TikTok　會否帶來國安威脅

美國準備封殺中國影片分享應用程式抖音海外版TikTok之際，澳洲聯邦政府亦準備在未來數周內，對多款中國應用程式展開調查。據報，當局會對TikTok展開兩個強制性的調查，總理莫里森已指示情報機關查明該應用程式會否帶來國安威脅。

當地報道指，澳洲將對TikTok、微信和微博等應用程式展開調查，將由安全部門負責，詳情不會對外公開。莫里森早前表明，聯邦政府正密切注視TikTok，考慮是否採取進一步行動；又指民眾需要知道自己個人資料的去向，強調政府不會畏縮。

雖然TikTok上月在澳洲設立總部，但多名國會議員呼籲禁用該應用程式，擔心中國政府會索取用戶數據，亦有人要求加強審查。TikTok聲明則指，澳洲TikTok的用戶數據儲存在美國和新加坡，用戶毋須擔心其個人資料陷於危險；又稱不會跟澳洲及包括中國的其他外國政府分享資訊，即使對方提出要求。

中國方面的專家、坎培拉大學教授哈密爾頓（Clive Hamilton）指控，中國政府利用這些應用程式監控異見者，威脅到言論自由；又指西方國家意識到這點只是時間問題，認為澳洲封殺TikTok無可避免。澳洲國會情報及安全委員會主席黑斯蒂亦認為，雖然TikTok用戶主要是年輕人，但仍嚴重威脅到國家安全。