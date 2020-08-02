英軍內部文件　揭駐阿富汗特種部隊疑濫殺平民

英國廣播公司（BBC）上周六（1日）披露英軍內部文件，顯示派駐阿富汗的特種部隊，可能在打擊塔利班的同時濫殺平民，軍官曾向特種部隊領導層提交報告，指上述令人關注的指控值得更深入調查，在最壞情況下制止犯罪行為。

BBC公開英軍目前呈交高等法院律師的文件，其中一宗懷疑特種部隊濫殺的案件發生在2011年2月16日，當時英軍聯同阿富汗軍方，在赫爾曼德省郊區展開夜間掃蕩，男子賽義夫拉（Saifullah）的4名家人在行動中被殺。他憶述，當時被綁起雙手後與婦孺一同遭扣押，之後聽到槍聲。英軍走後，他發現兩名兄弟伏屍花園，父親在屋內面朝下死亡，前額有很多彈孔，腳部完全被子彈打爛，其表親則死在隔壁建築物。

特種部隊行動報告聲稱，初步檢查建築物後入內搜索房間並扣押一名男子，他突然拿起手榴彈但引爆失敗，隊員視之為即時危險所以開槍擊斃他，此人是賽義夫拉的父親。報告亦指，賽義夫拉的兄弟及表親試圖拿取武器或逃走，隊員才會開槍。

不過，阿富汗部隊目擊者供詞支持賽義夫拉的描述，一名指揮官稱當時無人向英軍開槍，但4名死者依然被擊斃，認為這是殺害無辜的證據。報道指，賽義夫拉的遭遇不是獨立事件，英軍高層曾質疑特種部隊在阿富汗殺敵的數目高得不尋常，開槍情況多數是被扣押人士突然拿武器，但部分個案死者數量竟比搜到的武器多，意味有非武裝人士被殺，或有武器下落不明。

英國國防部發言人回應指，上述不是新證據，皇家軍警已獨立調查過這宗「歷史案件」，亦是獨立檢視小組的調查對象，若有新證據，當局對指控保持開放態度。