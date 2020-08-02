新冠肺炎︰「小口罩」備受抨擊　安倍改戴福島製布口罩

日本新冠肺炎疫情持續，東京周日（2日）新增292宗確診，是4日來首次確診病例少於300宗。首相安倍晉三上周六（1日）現身官邸時，被發現換上能覆蓋下巴的正常尺寸口罩。據其身邊人士稱，該款口罩三一一核災區福島縣製造，示意支援災後重建。

安倍過去4個月以來一直戴着被揶揄為「安倍口罩」的小尺寸口罩，並且向全國每戶派發，在野黨批評費用過高。對於安倍換上新口罩，其身邊人士解釋稱民間口罩已在市場普及，首相今後應該也會戴另一種口罩。有日媒引述政府相關人士，稱這款正常尺寸口罩食由福島縣製造，或因安倍有意支援該地震災後重建才換上的。

日本全國上周六有超過1500宗新增確診，是連續4日破千，東京、大阪、沖繩等多地政府要求餐館停業或縮短營業時間。正實施緊急狀態的沖繩，周日單日新增64宗，僅次於7月31日單日71宗，是疫情發生以來第2高的數字。沖繩上月25日至31日的新增確診人數達223人，平均每10萬人有15.31人確診，比例為全國最高。