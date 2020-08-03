跟隨美國步伐　政府擬審查民用技術以防資訊外洩

日本共同社周日（2日）報道，日本政府和自民黨將開始討論，就民用尖端技術訊息制定安全審查制度，以強化機密訊息管理、防止資訊洩露至他國，同時促進業界、政府和學界的技術合作。報道指，日本政府此舉是在中美技術競爭的背景下，構築經濟安全保障體制的一環。

美國特朗普政府強烈批評中國遵循軍民融合政策盜竊可轉用於軍事的民間技術，並敦促盟國提高對華警惕。執政自民黨的「規則形成戰略議員聯盟」會長、前經濟再生擔當相甘利明受訪時指，美國、英國和澳洲均有引進技術資格審查制度，如果日本無及時跟隨，「在國際共同研究中，日本企業有可能無法參與」。

報道引述多名情者指，自民黨「新國際秩序創造戰略總部」擬最快將於下月提案，透過國家安全保障局推動新法。新制度將評估大學和企業研究員、前官僚等的適合性，僅限被認定沒有洩露信息危險的人可接觸機密信息。

甘利明早前已曾表示，規則形成戰略議員聯盟在考慮美國的要求後，決定向日本政府建議限制使用中國影片分享平台抖音海外版TikTok等，由中國企業推出的應用程式（App），以免國民個人訊息被收集外流，落入中國政府手中。