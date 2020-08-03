社論斥港府推遲立法會選舉　打壓香港僅餘民主

港府上月底宣布原定9月6日舉行的立法會選舉延期一年，引起國際關注。澳洲報章《澳洲人報》周一（3日）刊登社論，質疑香港行政長官林鄭月娥此舉與新冠肺炎疫情無關，而是出於政治考慮，以進一步打壓香港僅餘的民主。

社論以「進一步打擊香港」（A further blow to Hong Kong）為題，指林鄭以疫情為由延遲選舉，騙不到任何人，她可能是為了奉承北京，但此舉再一次打擊香港在一國兩制框架下僅餘的民主，她迴避不了此真相。文中指出，林鄭強調當中沒有政治考慮時毫無難色，但事實上新加坡和南韓近來都能在疫情中舉行選舉。

文章引述前香港眾志秘書長黃之鋒，批評港府延遲選舉是為了阻礙民主派勝出，形容是香港史上「最可恥的欺詐時代」。文中指出，每個民調都顯示選民支持民主派並反對北京高壓統治，延遲選舉就是為了克服此窘局，封殺讓港人表達意見的僅餘平台，並讓效忠中共的人上位。

文中提到，上周在美國華盛頓舉行的第30屆美澳年度部長級磋商會議（AUSMIN）上，澳洲與美國均表明強烈支持港人，在真正自由公平的選舉選出代表，但北京再次輕視其承諾及國際法，進一步加劇亞太地區的緊張局勢。