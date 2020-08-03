聞愛女將要拔喉　父母堅守病床被警員拖走

英國一對醫生夫婦的6歲女兒患嚴重疾病，去年被醫生告知要放棄治療，夫婦不服決定，堅持留守女兒病床。院方報警後，二人當場被強行拖出病房，醫院入稟法院要求事主禁止公開事件，事主上周五（7月31日）勝訴，取得警方執勤片段，決定將事件公開。

父親阿巴西（Rashid Abbasi）及其妻子的幼女患有罕見遺傳疾病，出現併發症，要靠呼吸機維生。從醫的阿巴西夫婦不希望女兒拔喉，就治療方案與主診醫生爭辯多年。至去年8月，主診醫生告知阿巴西放棄診治的決定，後者不服，甚至奪門而出回到女兒床邊。

院面聲稱阿巴西離開房間時推撞一名醫生而報警，4名警員和2名保安員隨即到場。阿巴西當時坐在女兒床邊，拒絕離開病房，其後警員上前推跌他的妻子，再強行拉走坐在椅子上的阿巴西，有警員從後箍住他的頸項。有心臟病史的阿巴西因而心臟病發，翌日要接受手術。

二人的女兒在法庭宣判是否批准醫院幫她拔喉前數天離世。醫院要求阿巴西等人勿公開事件，至上周阿巴西夫婦贏得訴訟，決定公開事件。他現正向警方提出起訴，指控警員濫捕。