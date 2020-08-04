新冠肺炎：維省800人違隔離令　加辣罰5000澳元

澳洲維多利亞省疫情嚴重，重災區墨爾本需要宵禁。省長安德魯斯周二（4日）表示，國防軍及省警方近日逐家逐戶上門檢查隔離人士是否在家，發現多人違規。他宣布加辣罰則，違令者可當場罰款5000澳元（約2.75萬港元），重犯者罰款最多2萬澳元（約11萬港元），警方亦獲授權拘捕及扣押違令人士。

維省周二新增439人確診，11人病歿。安德魯斯表示，國防軍及衞生部人員進行了3000次上門檢查，發現逾800名本應在家隔離的人士不在寓所，執法人員將當場向所有違反自我隔離令的人開出5000澳元告票。他補充，其他「自私行為」包括確診後繼續上班等都會被告上法庭，面臨最多2萬澳元罰款。此前，維省向違反隔離令者罰款1652澳元（約7900港元）。

安德魯斯指，會加派500名國防軍及300名衞生部人員，隨機及重複上門檢查確診者及密切接觸者有否自我隔離。維省警方則指，警方現時有權扣留違反隔離令人士，並稱過去一周有人自稱是「主權公民」，不認為需要守法，在汽車檢查點不肯向警員提供姓名地址等資訊，警方被迫打碎車窗拉車內的人出來。警方亦透露，至今有數十人違反墨爾本宵禁令，有人在晚上8時至翌日清晨5時宵禁期間，因太悶而外出遊車河。