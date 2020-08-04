英媒︰俄黑客入侵前大臣電郵　盜英美機密貿易文件

英國上月承認，有俄羅斯黑客透過盜取並洩露政府文件，以圖干預去年舉行的大選。英媒周二（3日）引述消息報道，有關懷疑獲俄羅斯政府支持的黑客，是在去年英國大選前，從時任國際貿易大臣霍理林的電子郵箱中，盜取得該批機密英美貿易談判文件。

報道引述兩名知情者報道，霍理林的電郵帳號在去年7月12日至10月21日期間，遭多次入侵。消息人士指，涉事黑客明顯是獲俄羅斯政府撐腰，英國當局正在調查中。克里姆林宮暫未有回應，霍理林的發言則拒絕置評。英國政府發言人則表示文件外洩途徑仍在調查中，不便評論，但強調當局有保護官員資訊的強力系統。

英媒去年曾披露，英美貿易談判的部分文件外洩，並被俄羅斯不實資訊行動組織在網上散播。英國外交大臣藍韜文至上月承認事件，直指俄羅斯人員企圖透過洩露英國政府文件以干預大選。

據報，霍理林的電郵帳戶是遭黑客以「魚叉式網路釣魚（Spear phishing）」方式入侵，即偽裝成特定發訊者，發出惡意電郵或連結，誘騙受害人點擊。霍理林在去年7月24日卸任國際貿易大臣一職，未知其帳號被入侵是他是否仍然在任；報道亦未知入侵者與散播文件者只否同一人。