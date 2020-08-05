美媒︰中國助沙特研核　建設鈾礦設施

美國《華爾街日報》周二（4日）引述西方國家官員消息報道，沙特阿拉伯在中國幫助下，建造了一個可由鈾礦提取高純度鈾「黃餅」的設施，掌握核技術方面取得進展。沙特否認報道。沙特傳統盟友美國則未作表態，但有官員消息指，華府已提醒所有合作夥伴，直指與中國民用核機構打交道屬危險行為。

黃餅是將鈾加工成民用或軍用核材料過程之中，一個初步階段的過渡產品。有西方國家官員透露，該座鈾礦設施位於沙特西北小城市歐拉（al Ula）附近的沙漠地區，是由兩間中國實體協助建造。消息人士未有透露有關中國實體的身份，但沙特在2017年曾與中國核工業集團簽署諒解備忘錄，後者將幫助沙特勘探鈾礦；沙特另與中國核工業建設集團簽署過協議。

沙特能源部發聲明，「堅決否認」有在西北部興建鈾礦設施，但同時強調開採鈾等礦物是沙特經濟多元化戰略的關鍵部分。聲明承認，沙特有與中國簽訂了在國內部分地區進行鈾勘探的合約，但未有透露詳情。沙特目前沒有已知的核武器計劃，亦沒有營運核反應堆或提煉濃縮鈾的能力，但此前曾表示希望開發核電廠，以減少依賴石油。

據知情官員指，美國等盟國已知悉有關「黃餅」設施的資訊，但是否已經投入使用等細節則仍未明。分析認為，沙特此舉是「朝着本土鈾濃縮計劃邁出的又一步」，建造該設施反映沙特保留了轉為開發核武的選擇餘地。中國駐華盛頓大使館未有回覆《華爾街日報》的查詢。